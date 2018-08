Terracina, istrice tra i turisti a passeggio per il centro storico

Un incontro che non ti aspetti. L'altra sera alcuni di turisti che avevano appena finito di cenare in un ristorante del centro storico di Terracina si sono trovati davanti un'istrice che se ne andava tranquillamente a passeggio per le vie della cittadina tirrenica. L'animale irto di aculei non si è fermato e ha proseguito per la sua strada.