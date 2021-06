Terracina, i carabinieri si fingono pazienti per arrestare un infermiere accusato di maltrattamenti

Giovedì 24 Giugno 2021, 18:57

È stato necessario ricorrere a un camuffamento in piena regola per assicurare alla giustizia un 64enne romano, accusato di maltrattamenti domestici ai danni della compagna e della suocera.

Dopo oltre un mese di latitanza l’uomo, infermiere presso una struttura ospedaliera, è stato catturato sul posto di lavoro dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Terracina che per non destare sospetti si sono finti pazienti in attesa.

L’uomo, così come disposto a maggio dal gip di Latina, Giorgia Castriota, è stato condotto in carcere dove sconterà la misura di custodia cautelare in attesa di essere sottoposto a giudizio.