Settantatreenne di Terracina muore il giorno dopo la seconda dose di vaccino Pfizer anti-Covid e i famigliari presentano un esposto ai carabinieri. E' accaduto ieri a Borgo Hermada mentre l'uomo, S.V., ex dipendente del Consorzio di Bonifica, si stava preparando per andare alla Cresima della nipotina. Una cerimonia molto attesa in famiglia, da festeggiare con parenti e amici grazie al contenimento pandemico e alle conseguenti riaperture. E invece è andato tutto storto. La cerimonia era prevista per le 10, ma alle 9.20 la moglie del 73enne ha chiamato i soccorsi a seguito di un improvviso malore dell'uomo che è poi deceduto sul suo letto con accanto l'abito della festa.

Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del servizio 118, giunti sul posto con un'autoambulanza e un'automedica, non si è potuto fare per evitare l'arresto cardiaco. Alcuni congiunti del 73enne, dopo un consulto medico, hanno quindi preso l'iniziativa di allertare i carabinieri e di presentare un esposto presso la locale Compagnia dell'Arma per segnalare la somministrazione del richiamo vaccinale a meno di un giorno dal decesso. Immediato il sopralluogo da parte di una pattuglia di militari nell'abitazione dell'anziano. Il corpo è stato poi trasferito presso l'obitorio cimiteriale di Terracina per essere sottoposto ad accertamento medico-legale. Al momento non ci sono elementi per stabilire o escludere se l'improvviso malore e la successiva morte dell'ex dipendente del Consorzio di Bonifica sia riconducibile all'inoculazione della seconda dose del farmaco Pfizer. La notizia della scomparsa di S.V. si è subito diffusa nel popoloso borgo terracinese, dove l'uomo era molto stimato ed apprezzato.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA