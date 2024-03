Surfista in difficoltà salvato dalla Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Gaeta è intervenuta dopo la segnalazione di un surfista in difficoltà al largo dei "Club Velici" nella zona di Salto di Fondi. La preoccupazione era stata sollevata da un suo compagno, il quale non aveva avuto notizie di lui da diverse ore. Le autorità hanno mobilitato la motovedetta SAR CP 856 di Gaeta e la motovedetta CP 547 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina per condurre le operazioni di soccorso.

La motovedetta CP 547 è riuscita a individuare il surfista, che fortunatamente si trovava in buone condizioni di salute nonostante le difficoltà incontrate. L'uomo. infatti, era in difficoltà a causa di un'avaria ad un elemento strutturale del suo windsurf, che lo aveva reso incapace di tornare autonomamente a riva.

Prontamente soccorso, è stato trasportato in sicurezza nel porto di Terracina, dove ha ricevuto le cure necessarie. La Guardia Costiera, nel commentare l'accaduto, ha raccomandato a tutti gli utenti del mare di prestare la massima attenzione all'efficienza dei mezzi utilizzati e di assicurarsi di possedere tutte le dotazioni di sicurezza necessarie, ribadendo inoltre l'importanza di essere sempre preparati per affrontare eventuali imprevisti in mare, sottolineando che anche attività ritenute relativamente sicure possono comportare rischi se non si adottano le giuste precauzioni.