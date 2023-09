Incendio su un traghetto, la Guardia Costiera salva i passeggeri

Le immagini del salvataggio da parte della Guardia Costiera dei passeggeri di un traghetto Cossyra su cui questa notte è divampato un incendio. L'imbarcazione stava navigando da Lampedusa a Porto Empedocle con a bordo 177 persone, di cui 150 passeggeri e 27 membri dell'equipaggio. Sul posto, sotto il coordinamento della Centro operativo nazionale della Guardia Costiera, sono intervenute una motovedetta Sar di Lampedusa e Nave Diciotti, che hanno effettuato le operazioni di trasbordo dalla nave e messo in sicurezza tutti i passeggeri, tra cui anche 83 migranti in trasferimento dall'isola. L'incendio si è sviluppato nella sala macchine. La nave verrà rimorchiata in porto nelle prossime ore.