Straniero bruciato dopo una lite finisce in ospedale. Un fermo a Terracina

Un uomo di origini moldave è ricoverato all'ospedale "Fiorini" di Terracina con ustioni di secondo grado in diverse parti del corpo e un altro straniero è stato fermato dai carabinieri con l'accusa di aver dato fuoco, causando gravi lesioni, al "rivale".Secondo una prima ricostruzione la vittima, durante la notte, ha avuto un alterco per una bottiglia di super alcolici. L'uomo, insieme ad altri originari dell'Est europeo, era intorno a un fuoco e stava bevendo vodka e grappa quando sarebbe "sparita" la bottiglia dell'aggressore che a quel punto avrebbe prima sottratto quella che aveva la vittima, cospargendogli il liquido sul corpo, poi con un tizzone ardente lo avrebbe bruciato, prima di darsi alla fuga.La vittima è stata soccorsa nei pressi di un supermercato, le indagini dei militari della compagnia hanno consentito di risalire al presunto autore che è stato portato in caserma. Le condizioni del moldavo sono serie ma non corre pericolo di vita.