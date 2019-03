Tumore a due organi bruciato con ondate di calore a microonde

PADOVA - Padova applica una duplice procedura su doppio e diverso organo, mettendo in campo l'alta temperatura per trattare le metastasi al fegato e al polmone. Si chiama ablazione termica a microonde. Viene usato il calore per distruggere le cellule tumorali, tecnica applicata nella cura delle neoplasie del fegato e da qualche tempo validata anche su altri organi, come per esempio il polmone e il rene. L'intervento è stato effettuato in 2 organi diversi: fegato e polmone in contemporanea nella stessa seduta. Ultimo aggiornamento: 12:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA