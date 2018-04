Strage di Cisterna, messaggio di Antonietta alla comunità: «Grazie per le preghiere e l'amore»

«Voglio ringraziare ognuno di voi per le preghiere e per l'amore». Così Antonietta Gargiulo, scampata alla strage di Collina dei Pini dove il marito, Luigi Capasso, ha ucciso le figlie nate dal matrimonio con la donna e poi si è suicidato.Antonietta ha spedito un messaggio audio alla comunità "Gesù risorto" della quale fa parte. Due minuti e mezzo nei quali ringrazia, ricorda l'affetto che in molti hanno dimostrato nei confronti di Alessia e Martina, le bambine uccise, e afferma: «L'odio, il mare e il rancore non hanno vinto. La parola di Dio ha vinto sulla morte e io lo posso testimoniare».La donna, dopo essere stata dimessa dal "San Camillo" di Roma si trova in una località protetta.