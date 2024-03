Gambe intrappolate nella motozappa, carabiniere in pensione muore nel suo fondo a Policoro

Un carabiniere in pensione, di 66 anni, è morto questa mattina in un incidente in un fondo di sua proprietà in via Angeli della strada a Policoro, in provincia di Matera.

L'uomo stava lavorando con una motozappa quando le gambe sono rimaste incastrate nell'attrezzo. Dopo la segnalazione dell'incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Policoro e il servizio di emergenza 118, con ambulanza ed elisoccorso, ma i soccorsi si sono rivelati vani. Accertamenti sulla dinamica sono in corso da parte delle forze dell'ordine.