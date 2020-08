Strade e luoghi della movida, i controlli della Polizia: oltre 100 sanzioni

Controlli a tappeto in tutta la provincia finalizzati alla prevenzione e alla repressione di reati e alla sicurezza sulle strade. La Questura di Latina, dal 17 al 22 agosto, ha messo in campo oltre 240 equipaggi su tutto il territorio pontino, coadiuvati nelle operazioni dalle pattuglie del reparto Prevenzione crimine Calabria e dalle unità cinofile della polizia di Stato.

Il bilancio è di 125 posti di blocco effettuati nelle zone della provincia caratterizzate da un maggior afflusso di turisti e da un’alta densità di traffico, circa duemila persone identificate, 791 veicoli fermati e controllati e 110 verbali elevati per diverse violazioni al codice della strada. Due le persone finite agli arresti, una per rapina e lesioni personali, l’altra per maltrattamenti in famiglia e lesioni per l’ennesima, drammatica storia di violenza tra le mura domestiche. Nel corso dei servizi di controllo sono state inoltre denunciate all’autorità giudiziaria e amministrativa nove cittadini per reati che vanno dagli atti persecutori e maltrattamenti in famiglia a lesioni personali e minacce, fino alle denunce per possesso di stupefacenti e a una denuncia per incendio doloso, scattata a Latina, a carico di un 53enne di Cisterna ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco in un campo a ridosso di un distributore lungo via Piave. Un’attenzione particolare è stata poi riservata alle zone della movida, in particolare tra Gaeeta, Terracina e San Felice Circeo, dove sono state effettuate verifiche e ispezioni anche con l’ausilio delle unità cinofile del centro di Nettuno. I controlli, grazie ai cani, hanno consentito di rinvenire e sequestrare diverse dosi di hashish e di eroina.

