Spaccio e atti persecutori: due misure eseguite dai carabinieri a Sabaudia e Castelforte

Un uomo di 33 anni di origini indiane è stato arrestato in flagranza di reato a Sabaudia dai carabinieri della stazione locale. Nel corso di un servizio antidroga sul territorio i militari lo hanno notato mentre cedeva un involucro a un acquirente. All'interno c'era una dose di eroina. Il cliente si è allontanato prima dell'arrivo dei carabinieri mentre il pusher è stato bloccato e sottoposto a una perquisizione personale che ha consentito di trovare altri 15 grammi della stessa sostanza e la somma in contanti di 540 euro suddivisa in banconote di taglio diverso. La successiva perquisizione nell'abitazione ha permesso di scoprire altro materiale per il confezionamento delle dosi. Stupefacente e denaro sono stati sequestrati e il 33enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

Un altro provvedimento è scattato nel comune di Castelforte, questa volta in esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere per atti persecutori. Per un 48enne del luogo è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di Castelforte, il divieto di avvicinamento a una distanza inferiore ai 200 metri dai luoghi frequentati dalla ex convivente e il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA