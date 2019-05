Sindacato e Inail in lutto a Latina per la morte del dirigente Cisl Francesco Faustinella

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto a Latina per la scomparsa di Francesco Faustinella, 61 anni, noto sindacalista della Cisl e presidente provinciale dell’Inail. Era dipendente della Corden Pharma, dove veniva eletto come Rsu sempre con il massimo dei voti.«La tua prematura scomparsa - scrive il segretario provinciale della Cisl, Roberto Cecere - ha lasciato in tutti noi un vuoto incolmabile. Sei stato un amico ed una persona disponibile ed altruista. Il tuo modo di far sindacato era quello di un cislino di razza, nelle ultime vicende sindacali della tua azienda ti sei contraddistinto per le tue qualità di sindacalista attento, oculato trasmettendo ai tuoi colleghi la drammaticità di una vertenza durissima, con parole semplici ed oneste come tu sapevi fare. La Cisl di Latina piange oggi il suo dirigente più bravo, ti ricorderemo come un esempio da prendere a riferimento per i giovani che si avvicinano alla nostra organizzazione, sottolineando la tua dedizione e militanza».