Sezze Scalo, cade intonaco dall'ingresso della scuola Valerio Flacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intonaco del solaio dell'ingresso dell'istituto scolastico "Valerio Flacco" è crollato. Questa mattina alunni e mamme si sono trovati una zona d'ingresso transennata per il cedimento dell'intonaco del solaio. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di Sezze Scalo, però, sono entrati comunque nelle classi, nella parte del solaio dove non ci sarebbero crepe, frequentando regolarmente le lezioni. Insomma, un altro piccolo crollo della struttura già al centro di polemiche per le condizioni in cui si trova da anni. L'ingresso secondario infatti è stato già chiuso per un cantiere aperto a causa di cedimenti strutturali, la facciata dell'edificio si presenta in pessime condizioni e altri problemi dell'istituto sono già stati segnalati per difetti e carenze. La causa delle problematiche sono legate all'incuria degli edifici e alla mancata manutenzione della scuola che ospita da molti anni la scuola primaria, quella secondaria e la biblioteca comunale. Il crollo dell'intonaco d'ingresso è stata causato probabilmente da infiltrazioni di acqua dal tetto.