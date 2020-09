Sezze, fanno esplodere un bancomat ma i soldi finiscono all'interno della banca

Ce l’avevano quasi fatti i malviventi che la scorsa notte hanno tentato di mettere a segno un colpo da migliaia di euro ai danni della Banca Popolare del Lazio in Via Venetoa Sezze. In tre o quattro - un dettaglio ancora da chiarire - intorno alle 4, avvalendosi di una sostanza esplosiva, probabilmente del gas acetilene, erano riusciti a far esplodere il bancomat della filiale, proprio quando sembrava fatta, però, la stessa esplosione ha scaraventato la cassa contenente il denaro all’interno dell’edificio dello scalo.

A quel punto, scattato l’allarme, le ipotesi per il malviventi erano due: fare irruzione all’interno della banca per recuperare il bottino, un’operazione complicata e ad alto rischio, oppure fuggire a mani vuote prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Optando per quest’ultima ipotesi, sono riusciti a sfuggire agli uomini della Securitas e ai carabinieri, scappando per un soffio a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, ritrovata poco dopo in un fossato di Via Veneto dai militari della stazione di Latina Scalo. Dai successivi accertamenti è emerso che la stessa auto risultava rubata già da diverso tempo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA