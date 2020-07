Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuto nella notte alle ore 04.00 circa per l’esplosione di un ordigno a Collecorvino. Dopo aver messo in sicurezza la zona di intervento si è proceduto con una verifica congiunta coadiuvati dai Carabinieri della stazione locale.



L'assalto con l'esplosivo ha riguardato la Banca Popolare di Bari, sulla strada statale 151. I banditi, almeno due, hanno fatto saltare per aria il bancomat della banca e prelevato il contenuto, per un importo stimato di circa 50mila euor. Poi sono fuggiti dall'istituto di credito, facendo perdere le tracce.