Scossone a Sezze, il sindaco Di Raimo pronto a dimettersi, appello ai consiglieri: «Facciamolo tutti contemporaneamente»

Il sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, è pronto a dimettersi. «Ritengo - scrive in un messaggio inviato a tutti i consiglieri comunali - che questa esperienza amministrativa debba finire qui». E' la decisione assunta dopo lo scossone causato dall'inchiesta giudiziaria sul cimitero nel quale sono coinvolti anche alcuni dipendenti comunali. Una pagina tristissima per il centro sui Lepini che ha portato, due giorni fa, alle dimissioni del vicesindaco Antonio Di Prospero. Questa mattina la decisione del sindaco comunicata con un messaggio indirizzato a tutti i consiglieri comunali, messaggio con il quale li invita a dimettersi tutti contemporaneamente in modo da non prolungare quella che per l'amministrazione comunale setina sarebbe un'agonia. Insomma il sindaco dice stop ai tentennamenti in modo da azzerare l'amministrazione comunale e aprire la strada all'arrivo del commissario prefettizio.

«Andare avanti nonostante le defezioni - scrive - non ha nessun senso e non porterebbe da nessuna parte, soprattutto in un momento come questo». Sergio Di Raimo, dal momento che le sue dimissioni sarebbero irrevocabili solo fra venti giorni e sarebbere 20 giorni di incertezza, invita quindi «tutti i consiglieri in carica, di maggioranza e di minoranza, a rassegnare le proprie dimissioni, insieme alle mie e contemporaneamente, in modo da arrivare allo scioglimento del Consiglio e alla nomina del commissario»

Ultimo aggiornamento: 10:05

