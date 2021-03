Sermoneta, progetto in Regione per mettere a dimora 3.000 alberi

Quasi tremila alberi da piantumare in 22 aree diverse del territorio comunale di Sermoneta, suddivise in sette macrozone, con la creazione anche di quattro nuove aree verdi. È in sintesi il contenuto del progetto presentato dall’Amministrazione comunale di Sermoneta e finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’iniziativa “Ossigeno”.

Si tratta del terzo progetto a livello regionale con il punteggio più alto. Il progetto per il potenziamento della biodiversità urbana è frutto di un lavoro di squadra dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppina Giovannoli.

Le aree individuate sono lotti di varie dimensioni, di proprietà comunale, collocati sia su strada, presso i parcheggi, nei parchi pubblici e all’interno delle scuole, oltre – come detto – alla nascita di quattro nuovi parchi pubblici in aree attualmente degradate e che diventeranno punti di riferimento per la cittadinanza, con piante e arredi. Sono decine le tipologie di alberi e cespugli selezionati, tutti tipici della zona e inseriti nel loro contesto naturale.



Il progetto è già pronto e cantierabile non appena la Regione Lazio espleterà tutte le formalità. «Si tratta di una vera e propria rivoluzione ambientale che ha l’obiettivo di rendere più verde il nostro territorio- spiegano gli assessori Menossi e Bianconi – e nel contempo combattere l’inquinamento ambientale nel rispetto del Piano di Azione per l’energia sostenibile e il clima approvato nei mesi scorsi dal Consiglio comunale, che prevede l’abbattimento del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2030. Ma non solo: il progetto vuole anche incentivare la collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini per assicurare la manutenzione degli alberi, e offrire opportunità di conoscenza e studio alla comunità scolastica».

