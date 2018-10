Serie A2 di calcio a 5: riscatto della Vis Fondi che sbanca 6-5 Valmontone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondamentale era dimenticare il passo falso casalingo contro l’Fb5 Team Roma. Detto fatto, la Vis Fondi ha sbancato il parquet del fanalino di coda Città di Valmontone centrando i primi tre punti nel campionato di serie A2 di calcio a 5 femminile. Vittoria arrivata di misura (6-5) grazie alla tripletta di Brenda Moroni, la doppietta di Pamela Guercio e al sigillo di Arianna Valluzzi (foto di Enrico Duratorre), mentre per le padrone di casa sono andate a segno Valentina Olmetti (tripletta) e, con un gol a testa, Silvia Brandolini e Roberta Piergentili. «Brave le ragazze a scendere in campo con la giusta determinazione e cattiveria agonistica», ha commentato il coach Emilio Cibelli. Non era la prima sfida assoluta contro il quintetto romano, dopo l’opening day della Coppa Italia quando il match si chiuse con un pareggio (3-3) e ci fu il debutto della 30enne centrale belga Riana Nainggolan, l’acquisto di punta del club rossoblu, che nel prossimo week-end ospiterà in campionato la Virtus Ragusa.