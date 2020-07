Lavori alla Sep, negati gli atti ai Comitati: «Ci stanno prendendo in giro»

Quali lavori sono in corso alla Sep di Pontinia? Impossibile saperlo. La richiesta di accesso agli atti dei Comitati riuniti di Mazzocchio, Boschetto Gricilli Macallè, Il Fontanile e Pontinia Ambiente e Salute, è stata respinta.

«I nodi vengono sempre al pettine - scrivono - E’ così anche per la Sep e per l’amministrazione giudiziaria che ne è alla testa, la dottoressa Carmela Regina Silvestri. Un professionista del settore che da quando ha preso il posto dell’ex proprietario dell'azienda sequestrata si è sempre detta al fianco dei cittadini e desiderosa di mantenere i più ampi standard di trasparenza durante il suo operato in Sep. Evidentemente le sue erano parole al vento visto quanto accaduto negli ultimi mesi. Il 24 Aprile il ministero per lo Sviluppo economico ha concesso 1 milione 750 mila euro per eseguire dei lavori all’interno dello stabilimento seguendo un preciso “piano di sviluppo”». I cittadini avevano chiesto di conoscere quantomeno l’indirizzo generale del piano

«Pochi giorni fa la sorpresa: a opporsi all’accesso effettuato al ministero dello Sviluppo Economico è stata proprio la dottoressa Silvestri - aggiungono dai Comitati - con giustificazioni esilaranti e tra queste il fatto che i documenti da rendere noti contenessero dati personali (tra cui il suo curriculum più che pubblico) e atti di carattere giudiziario, adducendo il fatto che la Sep sia sotto sequestro. Peccato che noi avevamo richiesto solo il piano di sviluppo dello stabilimento. Non avremmo certo richiesto tutto l’incarto relativo a Sep né ci siamo mai sognati di richiedere le carte del processo»

I cittadini si dicono anche preoccupati per gli irrespirabili miasmi ciclicamente prodotti dalla Sep «che dovrebbe essere sequestrata e non operante», così avevano chiesto di visitare l'impianto ma finora non hanno avuto risposta.

«Ci sentiamo presi in giro - concludono i comitati - Come mai questa segretezza? Perché non si può sapere quali lavori si stanno eseguendo e con che finalità? Che cosa diventerà la Sep?»

