Pontinia, protesta dei comitati davanti alla Sep

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si placa la protesta dei comitati contro la Sep di Pontinia. Stavolta saranno in strada, davanti all'impianto di Mazzocchio, domani mattina. I quattro comitati - Mazzocchio con Luigi Cellini, Il Fontanile con Emilio Altobelli, per la Salute e Ambiente di Pontinia con Pasqualino Pisano e il Comitato di Boschetto, Gricilli e Macallè con Yuri Musilli - danno appuntamento a tutti alle 7 del mattino per un collegamento in diretta su Rai Tre.Dell'azienda sequestrata lo scorso 13 giugno nell'ambito dell'inchiesta Smokin' Fields i comitati hanno parlato in tutte le sedi: con il prefetto di Latina Maria Rosa Trio lo scorso 18 settembre, in Regione - in audizione in X commissione - il 24 settembre, e prima ancora a Fossanova in un incontro pubblico il 23 luglio scorso.L'amministrazione giudiziaria ha promesso l'abbattimento delle emissioni odorigene entro fine anno ed il ripristino dei requisiti di legge nel funzionamento dell'impianto nel più breve tempo possibile. Alcuni si sono detti ancora molto scettici: oltre alla preoccupazione per l'ambiente e l'agricoltura della zona, dopo tanti anni di aria irrespirabile, non credono in una completa ripresa della salubrità della zona finché Sep e Sogerit saranno in funzione.