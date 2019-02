"Scuola del gusto" immersa nella natura, la Regione dice sì al progetto di Bassiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una "Scuola del gusto" immersa nella natura, nel parco Ecoludolandia e Peschiera a Bassiano, con a disposizione manufatti da recuperare alle funzioni previste di ricettività agli ospiti e strutture formative quali aule, cucine e spazi di esposizione dei prodotti.Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Lazio, con lo scopo di valorizzare i prodotti tipici, l’enogastronomia, la ricettività e l’ospitalità di nuovi flussi turistici.Il Parco, sviluppato lungo le colline del territorio comunale «rappresenta uno degli itinerari naturalistici più rilevanti della zona in quanto caratterizzato dal tipico paesaggio del territorio Lepino, con distese di terreno sul quale insistono boschi con le essenze proprie del territorio - dice il sindaco, Domenico Guidi - All’interno del Parco sono già presenti percorsi ambientali dotati di attrezzature minime per le attività di escursione. Ad oggi, grazie alla normativa che ne limita lo sfruttamento, risulta quanto più naturale possibile, infatti le uniche presenze umane si riferiscono ad attività sportive di trekking o a pastori in attività di pascolo».I manufatti presenti andranno recuperati, l'area esterna ha disposizione un ampio campeggio dotato di adeguati servizi di assistenza per camper e roulotte con oltre 200 posti«La proposta è da considerarsi valida e sostenibile in quanto consente diversi apporti migliorativi all’area con il recupero di spazi e strutture ormai in disuso o soggette a degrado» - aggiunge il sindaco.Secondo i dati recenti della Camera di Commercio in Provincia di Latina sono presenti oltre 650 ristoranti, 200 alberghi, 235 B&B e oltre 50 agriturismi. Il personale addetto tra stagionali e fissi supera le 4.000 unità. E la "Scuola del gusto" si rivolge proprio a loro, oltre che ai cultori della buona cucina.«Da uno studio della Regione risulta che nel Lazio sono oltre 400 i prodotti tipici, parte dei quali IGP - DOP – DOC e ben 85 di questi sono nella Provincia di Latina e oltre 400 sono le ricette. Con queste premesse - - conclude Guidi - il Comune di Bassiano si impegna a coinvolgere i soggetti privati del settore enogastronomico a partire dalle eccellenze del suo territorio mettendo a disposizione una struttura unica in Provincia di Latina»