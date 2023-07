Incidente fra due auto e un furgoncino all'incrocio tra Strada Lunga e Strada Sabotino

L'incrocio tra Strada Sabotino e Strada Lunga torna teatro dell'ennesimo incidente stradale, questa volta fortunatamente senza nessun ferito. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, una vecchia Fiat Punto, un furgoncino Fiat Scudo e una Opel Corsa sono venute a scontrarsi questa mattina al centro del crocevia, dove tra l'altro sono in corso i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria.

I primi due mezzi si sono colpiti frontalmente, mentre la terza macchina è stata coinvolta poco dopo. Nonostante l'impatto, nessuna delle persone a bordo è rimasta ferita e non si è reso neanche necessario l'intervento di un'ambulanza.

Agli agenti di Polizia Locale, intervenuti sul posto, il compito di effettuare i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto, oltre a far riprendere la viabilità su un tratto di strada dove in molti stavano transitando per recarsi al mare.