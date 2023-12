Schianto tra auto e moto su Strada Acque Alte: centauro trasportato in eliambulanza a Roma. E' grave

Un grave incidente stradale si è registrato questa mattina in Strada Acque Alte, nella zona di borgo Podgora, a Latina. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Aprilia, una moto Honda che arrivava da borgo Piave ha centrato un'Audi che viaggiava in direzione opposta e che stava effettuando la curva per entrare nel parcheggio del supermercato Iper La Spesa.

L'impatto è stato tremendo è il motociclista, dopo un volo di circa 40 metri, è finito nel fosso che costeggia la carreggiata.

Immediato l'intervento sul posto di un'ambulanza del 118 i cui paramedici, viste le gravi ferite riportate dall'uomo, hanno allarmato l'eliambulanza, quella che ha trasportato il ferito all'ospedale San Camillo di Roma. Illeso, invece, il conducente dell'Audi. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Aprilia.