Sbatte la testa dopo un tuffo, turista romano in codice rosso

Mercoledì 23 Giugno 2021, 10:47

Incidente in mare, nel tardo pomeriggio di martedì, a Sperlonga: un giovane turista è rimasto ferito dopo un tuffo, sbattendo violentemente la testa sulla sabbia. Secondo le ricostruzioni, nel lanciarsi in acqua non si era reso conto della presenza di una secca. Restando praticamente piantato.

L’episodio, avvenuto nel tratto di spiaggia antistante la centralissima via Colombo, ha visto suo malgrado protagonista un 18enne di Roma. Oltre ad un trauma cranico, a margine dell’infortunio il ragazzo lamentava problemi alla vista.

Soccorso da un’ambulanza proveniente da Fondi, una volta preso in carico è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Fiorini di Terracina. Fortunatamente non corre pericolo di vita.