Gli scoppia petardo in mano: arto da amputare. Il ferito è un romano di 20 anni

Accende un petardo e si ferisce alla mano. L'arto è da amputare. Poteva finire in tragedia il Capodanno in montagna per un 20enne, originario di Roma, che stava festeggiando il nuovo anno con amici e familiari a

Pacentro, in provincia dell'Aquila.

Subito dopo il brindisi di mezzanotte, il ventenne ha acceso un petardo che, accidentalmente, gli è scoppiato tra le mani. Raccapricciante la scena che si è presentata sotto gli occhi dei soccorritori dell'ambulanza del 118, che è stata immediatamente allertata sul numero di emergenza da passanti ed avventori. I sanitari hanno trattato sul posto il giovane prima del trasferimento nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per ulteriori accertamenti.

Poi la corsa in sala operatoria per l'intervento d'urgenza che ha portato, per il momento, alla revisione della ferita in attesa della consulenza del chirurgo della mano.

Tuttavia, secondo i sanitari, le ferite sono talmente gravi da rendere impossibile la ricostruzione delle dita della mano destra.

Pacentro come Sulmona aveva emesso l'ordinanza del divieto di esplosione di botti e petardi nelle zone sensibili del territorio comunale. Sulla vicenda si stanno svolgendo gli accertamenti della compagnia dei carabinieri di Sulmona.