Un centauro di Cassino ha perso la vita ieri pomeriggio a Gaeta in un violento scontro nel quale sono rimasti coinvolti, oltre al maxi scooter della vittima, anche una Citroen C3, una Toyota e un camper. Nel pauroso incidente, avvenuto poco dopo le 16.30 all'incrocio tra la Flacca e via degli Eucalipti, il centauro cassinate, Adelchi Fantaccione, di 57 anni, stava procedendo in sella al suo maxi scooter in direzione di Sperlonga, seguito da un camper, quando si è scontrato, per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti gli agenti della Polizia locale coordinati dalla comandante Annamaria De Filippis, con due mezzi che provenivano dalla direzione opposta. Sembra dai primi rilievi che dalla direzione opposta stesse sopraggiungendo una Toyota, mentre una Citroen C3 stava svoltando dalla Flacca per immettersi in via degli Eucalipti. C'è stato un maxi tamponamento che ha coinvolto tuti e quattro i mezzi. Il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto e le sue condizioni sono apparse subito gravi. E' stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza del 118, atterrata al vicino stadio Riciniello, ma è stato tutto inutile. Il 57enne cassinate è spirato, per le gravi ferite riportate nello scontro, prima di poter essere trasferito a bordo dell'elicottero. Illesi, invece, i conducenti degli altri tre automezzi, sotto choc per il drammatico sinistro. Il magistrato inquirente, il sostituto procuratore Roberto Nomi Bulgarini ha disposto il trasferimento del cadavere all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove già nella giornata di oggi dovrebbe essere eseguito l'esame autoptico. La circolazione è rimasta bloccata a lungo sulla trafficatissima arteria, controllata dai vigili urbani e da polizia e carabinieri, sopraggiunti a supporto con diverse pattuglie. E' stato chiuso a lungo il tratto della Flacca in cui è avvenuto il mortale incidente e il traffico è stato dirottato verso la Canzatora, sull'Appia, all'uscita da Formia, e a Sperlonga all'altezza di Lagolungo. Il giorno prima, a Formia, in via Unità d'Italia, si era verificato un altro grave incidente, nel quale era rimasto coinvolto un giovane scooterista di origine polacca residente a Scauri, investito da una Opel in località Vindicio, all'altezza del distributore di carburante Esso e trasferito in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è tutt'ora ricoverato in osservazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA