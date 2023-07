Precipita con il parapendio: gravi lesioni per un romano di 30 anni

Precipita per una ventina di metri col parapendio ma si salva. E' accaduto ieri mattina a Gioia dei Marsi, protagonista dell'incidente un giovane di 30 anni, romano, che si era lanciato dal Monte Serrone. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza, gli operatori della sala operativa hanno transitato la telefonata alla struttura operativa dell'Aquila. Sul posto è arrivato l'equipaggio dell'elisoccorso: l'uomo è stato trasportato all'ospedale dell'Aquila, stabile e cosciente.

I soccorritori lo hanno trovato a terra con politraumi.

Dopo gli approfondimenti diagnostici è stato sottoposto dagli specialisti ortopedici a un intervento di stabilizzazione provvisoria con fissatore esterno per una frattura. L'uomo avrebbe riportato anche trauma toracico ed è stato ricoverato in Ortopedia in prognosi riservata.

Il ferito fa parte di una scuola di parapendio di Roma e ieri stava partecipando alle esercitazioni di volo a Monte Serrone. Circa una cinquantina di iscritti si erano dati appuntamento per passare una mattinata sui monti del Parco Nazionale d'Abruzzo ma per una strana coincidenza il 30nne è caduto subito dopo il lancio. Tanta la paura tra i presenti ma per fortuna senza gravissime conseguenze. «Non è in pericola di vita- precisa il sindaco di Gioia dei Marsi, Gianluca Alfonsi- ma auguriamo una pronta guarigione».