Sabaudia: tamponamento tra tre auto e uno scooter a Sacramento con una persona ferita

Domenica 29 Agosto 2021, 15:33

Tamponamento a catena questa mattina su via Litoranea, all’incrocio con via Sacramento, nel territorio del Comune di Sabaudia. Un’auto ha tamponato la vettura che la precedeva che a sua volta ha urtato uno scooter che è rimasto schiacciato tra due auto. In sostanza sono state coinvolte tre vetture ed un motociclo. Ad avere la peggio è stata la donna che era a bordo dello scooter che è stata sbalzata dal mezzo. Per lei si è reso necessario il trasporto in autoambulanza al Fiorini di Terracina. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Sul posto per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Sabaudia. In supporto, per viabilità, i carabinieri di Sabaudia.