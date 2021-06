Sabaudia: salvato un gabbiano in difficoltà e consegnato ai carabinieri forestali

Mercoledì 30 Giugno 2021, 16:56

A notarlo in difficoltà, in mare, è stato un bagnino sul lungomare di Sabaudia. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso da parte del titolare dello stabilimento "Dove inizia il mare". Sul posto sono giunti i volontari dell'Anc Sabaudia che hanno preso in custodia il volatile e lo hanno trasportato presso il centro di recupero della fauna selvatica di Fogliano e lo hanno consegnato al comandante Mayer affinché venga curato.