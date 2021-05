22 Maggio 2021

L'EVENTO

Si celebra oggi anche in terra pontina la giornata mondiale della biodiversità. Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità apre al pubblico in tutta Italia alcune delle più belle riserve naturali dello Stato, per vivere una giornata di svago e conoscenza della tutela ambientale. I visitatori potranno apprezzare le bellezze della natura

Il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, infatti, attraverso 28 reparti gestisce 130 riserve naturali statali e 19 aree demaniali, un vero distillato di natura dove sono tutelati habitat di fondamentale importanza per la sopravvivenza di tante specie animali e vegetali a rischio di estinzione.

Tra queste aree c'è anche il Borgo di Villa Fogliano, a Latina, dove oggi si svolgerà il progetto Un albero per il futuro. In programma un'apertura straordinaria dell'area protetta. L'appuntamento è per le 10 presso il Borgo.

Seguiranno alle 10.30, i laboratori didattici, la visita al museo dell'avifauna e percorsi di conoscenza di Villa Fogliano. Alle 11.30 verrà proiettato il video Fogliano: un territorio baluardo di biodiversità.

Infine tra le 12.30 e le 13 saranno liberati dei rapaci che sono stati recuperati presso il centro di recupero animali selvatici esotici. Un'attività quella di oggi che unisce la vigilanza, allo studio, ricerca e attività sul campo per consentire la conservazione e la ricostituzione della biodiversità.

A queste missioni si affianca l'educazione alla legalità ambientale, fondamentale opera per la prevenzione dei reati contro l'ambiente. Visitare queste aree di rara bellezza sarà l'occasione per scoprire l'attività dell'Arma dei Carabinieri a tutela dell'ambiente e della biodiversità e conoscere l'importanza di adottare comportamenti eco sostenibili.

