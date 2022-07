Martedì 19 Luglio 2022, 22:57 - Ultimo aggiornamento: 23:04

Eletta sindaca a Terracina alle amministrative del 2020, Roberta Ludovica Tintari 53 anni, ha un passato nel mondo del volontariato ed è stata presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica. La sua carriera politica, nel 2013, è iniziata dalla poltrona di assessore ai Servizi sociali. Un volto rassicurante, in grado di parlare con quella parte della città più bisognosa. Prima di salire a Palazzo, infatti, aveva avuto un ruolo importante nella cooperativa sociale “21 Marzo”, occupandosi dell’inserimento lavorativo dei disabili. Non aveva partecipato alle elezioni del 2011, ma dopo due anni di consiliatura, l’allora sindaco Nicola Procaccini (oggi europarlamentare di Fratelli d’Italia, anche lui finito nella lista degli indagati) l’ha voluta al suo fianco in giunta. Correvano anni difficili, con un Comune in dissesto finanziario. E quella amministrazione è finita un anno prima della scadenza naturale, con le dimissioni in blocco della maggioranza dei consiglieri. La conclusione di una frattura insanabile con Forza Italia.

Roberta Tintari, chi è la sindaca di Terracina arrestata: dopo la vittoria al ballottaggio tensioni e inchieste giudiziarie

IL GRANDE SALTO

Dopo un anno di commissariamento, Procaccini nel 2016 ha tentato il bis e ci è pure riuscito. E in questa occasione la Tintari si è confrontata con l’elettorato terracinese, come capolista di “Siamo Terracina-Procaccini sindaco”, incassando 549 preferenze. Procaccini l’ha voluta ancora in giunta affidandole sempre la delega ai Servizi sociali, e in aggiunta il ruolo di vice sindaco. Ed è stata proprio lei a celebrare, il 31 luglio 2017, il matrimonio con rito civile tra Procaccini e la sua sposa. Ma per Tintari è iniziata una stagione molto impegnativa, con la corsa di Procaccini verso il Parlamento europeo, conclusa con la candidatura (e l’elezione) del 2019. Con la campagna elettorale prima e poi con il decollo di Procaccini a Bruxelles, Tintari diventerà di fatto il vice sindaco facente funzioni, appoggiandosi a Pierpaolo Marcuzzi, assessore in quota a Fratelli d’Italia della giunta municipale in carica. Si è arrivati così alle elezioni amministrative del 2020.

LA FASCIA TRICOLORE

Il candidato sindaco questa volta è proprio lei, Roberta Ludovica Tintari. È a capo di una coalizione di centrodestra, ma che di fatto incamera anche esponenti politici fuoriusciti dal Partito democratico. Un’apertura che le si ritorcerà contro in occasione di decisioni divisive all’interno della maggioranza, dove il principale azionista è Fratelli d’Italia, sempre pronto a contestarla. L’ultimo scontro poche settimane fa sulla scottante vicenda urbanistica che ha visto in città il sequestro di diversi immobili, frutto di una rigenerazione urbana ritenuta un po’ troppo spinta. All’ordine del giorno del Consiglio comunale una mozione del Pd per rivedere lo strumento e ancorarlo meglio al territorio, fissandone gli ambiti di intervento.

Per il sindaco Tintari era cosa fattibile, ma Fratelli d’Italia e un altro gruppo di maggioranza hanno fatto mancare il numero legale. In un’occasione successiva è stato il sindaco Tintari ad essere tatticamente assente in aula. Tra le due sedute, rispondendo alle domande sui rapporti tesi con Fratelli d’Italia perché considerata troppo a sinistra, ha detto: «Qualcuno dimentica che la composizione della coalizione, che non si è minimamente modificata, è stata decisa insieme e ampiamente condivisa. Quando FdI dice che sono stati loro a farmi eleggere, ricordo che tutta la coalizione mi ha sostenuto e ha contribuito al risultato, che non sono “proprietà” di nessuno, che ringrazio tutti e che il mio destino lo decido da sola. Se qualcuno aspira ad altro, si accomodi pure».