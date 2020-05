© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si riaprono i cantieri a Gaeta, dopo la Fase 1 dell'emergenza coronavirus. Sono iniziati i lavori relativi al progetto di riqualificazione del lungomare Caboto, nel tratto compreso tra Villa delle Sirene e il nodo con corso Cavour. Un progetto, questo, che prevede un cospicuo investimento di un milione e 802.500 euro.«Un intervento importante e necessario - sottolineano al Comune - che riguarda l'altra parte del Lungomare, da Villa delle Sirene allo snodo di Corso Cavour». La parte rilevante di questo progetto sottolineano al Comune - è la riqualificazione delle due piazze Mazzoccolo e Mare all'Arco, che assumeranno una veste completamente diversa. Le due piazze, infatti, saranno fruibili e tutta la parte della passeggiata da piazza Bonomo continuerà fino a piazza Mare all'Arco. Viene inoltre rimarcato che non saranno persi posti auto, anzi, in base al progetto previsto, che va ad armonizzare tutta la parte di corso Cavour, ci sarà un lieve aumento di spazi riservati alle auto, necessario in una città che ha fame di parcheggi soprattutto d'estate, nei weekend e in occasione di eventi significativi.«L'intervento programmato osservano il sindaco Cosmo Mitrano e l'assessore ai Lavori pubblici Angelo Magliozzi - è un'altra risposta concreta che l'amministrazione comunale dà ad un'istanza della popolazione. La riqualificazione dell'arteria stradale si sviluppa in piena sintonia con il progetto, avviato dal governo, relativo alla sistemazione dell'intero lungomare Caboto attraverso interventi di bonifica ambientale, di arredo urbano e miglioramento della viabilità». «Una programmazione di ampio respiro - aggiungono - che testimonia la nostra ferma volontà di ridisegnare il nuovo volto di Gaeta, ridando alla città un aspetto più moderno e funzionale». L'intervento segue quello per la manutenzione e il decoro del tratto di Gaeta medievale.