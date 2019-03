Rifiuti, prima multa a Latina: 300 euro per aver buttato materiale riciclabile nell'indifferenziato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima multa a Latina per l'errato conferimento dei rifiuti: 300 euro di contravvenzione a una donna che stava gettando materiale riciclabile nell'indifferenziata. «Gli ispettori ambientali ABC nominati con apposito decreto del sindaco sono entrati in azione questa mattina su tutto il territorio del capoluogo - spiegano dal Comune - per svolgere attività di prevenzione, accertamento e controllo sul corretto conferimento dei rifiuti. E per la prima volta è scattata una contravvenzione ai sensi del vigente regolamento di Polizia Locale».Il decreto infatti consente agli ispettori ABC di elevare sanzioni per abbandono indiscriminato di rifiuti, abbandono di elettrodomestici, mobili, imballaggi e altri oggetti ingombranti e abbandono di rifiuti nelle aree a verde pubblico. «La multa, pari a 300 euro, è scattata a carico di una donna stava gettando materiale riciclabile nell'indifferenziata - spiegano da piazza del Popolo - L'attività svolta su strada dagli ispettori ambientali ABC proseguirà così come va avanti l'opera di sensibilizzazione da parte del Comune e dell'Azienda Speciale affinché la cittadinanza possa avere tutti gli strumenti informativi necessari per un corretto conferimento dei rifiuti».