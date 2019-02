Riapre lo sportello agricolo di zona, inaugurazione con l'assessore Onorati a Terracina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani mattina (1 marzo) riapre lo Sportello agricolo di zona di Terracina, attivo per anni nella frazione di Borgo Hermada e chiuso dall’aprile del 2013. Dopo quasi sei anni il territorio, non soltanto quello specificatamente locale, torna in possesso di un servizio essenziale per le tante aziende che avevano fatto del "Saz" un loro importante punto di riferimento, soprattutto per il disbrigo delle pratiche. Una vicenda lunga e complessa che nel corso degli anni ha visto svariati interventi, ma di fatto soltanto adesso lo sportello ritorna ai cittadini.La ripresa dell’attività è stata fortemente voluta dall’assessore regionale all'agricoltura, Enrica Onorati.«C'era bisogno - spiega - di unn luogo ulteriore dove fornire supporto amministrativo agli operatori agricoli. È importante che ciò avvenga a Terracina, località baricentrica rispetto al territorio pontino e ricca di produzioni agricole e di realtà imprenditoriali importanti per la provincia e per l’intero territorio regionale. Un Comune, tra l'altro, fortemente provato dagli eventi calamitosi e dalle condizioni atmosferiche particolarmente avverse dei mesi scorsi».