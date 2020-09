Corsi gratuiti di inglese e tedesco per addetti del settore agricolo e forestale

Due iniziative gratuite destinate agli addetti del settore agricolo e forestale della Regione Lazio. L'iniziativa si chiama “Non solo Terra” e prevede la realizzazione di due corsi da 150 ore per gli addetti al settore finanziati attraverso i fondi europei del Piano di sviluppo rurale.



«Stimolare la competitività del settore agricolo, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali, realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali favorendo la creazione e il mantenimento di posti di lavoro. Sono questi gli obiettivi strategici del Programma di sviluppo rurale attraverso il quale la Regione Lazio realizza gli interventi di sviluppo del settore» - spiegano dal Centro europeo di studi manageriali che organizza i corsi in provincia di Latina. Nell'ambito del “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” ci sono, appunto, due nuove iniziative riservate agli addetti del settore agricolo e forestale.

«I corsi di formazione e aggiornamento sono finalizzati ad acquisire competenze utili al miglioramento della competitività nelle aziende agricole e forestali del territorio, in particolare per quelle che vogliono affacciarsi nel contesto internazionale.

Le iniziative completamente gratuite, si terranno presso la sede del Centro europeo di studi manageriali di Latina e sarà possibile scegliere tra due edizioni: una con un modulo di 60 ore di lingua Inglese, l’altra con un modulo della stessa durata oraria di lingua Tedesca.

Per poter presentare la propria domanda di adesione è necessario possedere alcuni requisiti definiti dai rispettivi bandi tra cui: essere addetti del settore agricolo, alimentare e forestale operanti nel Lazio; essere maggiorenni; aver assolto all’obbligo scolastico; non avere formalizzato ulteriori richieste di adesione per la stessa tipologia di corso presso altri enti di formazione.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti: Tel. 0771.771676 mail: formazione@centroeuropeo.it o su www.centroeuropeo.it

