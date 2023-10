Incidente agricolo a Cassino, uomo di 70 anni trasferito in eliambulanza: è grave

Un grave incidente agricolo si è verificato dopo le 17 di oggi pomeriggio, 20 ottobre, a Cassino. Ad avere la peggio è stato un uomo di 70 anni, residente in via Sferracavalli. Stava facendo dei lavori nel suo orto quando, per cause ancora da accertare, la motozappa con cui stava lavorando gli ha mozzato la gamba. E' arrivato all'ospedale Santa Scolastica di Cassino in gravi condizioni per questo motivo è stato trasferito d’urgenza in elicottero al Policlinico Umberto I di Roma dove i medici cercheranno di recuperare l’arto. Sul caso stanno svolgendo accertamenti gli uomini della polizia di Stato del commissariato di Cassino.