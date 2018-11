SPERLONGA - Paura poco dopo le 15 in via Romita, nella parte bassa di Sperlonga, per una rapina in banca ai danni della filiale Monte dei Paschi di Siena. Un colpo dai risvolti inaspettati, a quanto pare, dato che due banditi sono stati fermati. Un terzo è invece riuscito a fuggire.

Momenti concitati durante i quali sono stati esplosi anche alcuni colpi di arma da fuoco.

Sul caso indagano i carabinieri.