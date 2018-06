Prostituta con figlia di 7 mesi rimasta in Romania, denuncia i suoi aguzzini e li fa arrestare

Erano andati a prenderla in ospedale, per portarla via e continuare a farla prostituire. Non sapevano che la donna aveva denunciato tutto e la Polizia di Stato era già sulle loro tracce. Due uomini sono stati arrestati con l'accusa di sfruttamento della prostituzione.



La ragazza, 22 anni, era finita in ospedale dopo essere stata investita mentre si prostituiva e lì ha raccontato tutto. Ad esempio che la figlia, di appena 7 mesi, è rimasta in Romania, mentre lei e altre connazionali sono state costrette a seguire i propri aguzzini e a prostituirsi nella zona di Aprilia. Venivano accompagnate dai due che poi ripassavano a prendere i soldi, minacciandole e tenendole ostaggio perché avevano tenuto con sé i loro documenti.



Il viaggio verso l'Italia con la speranza di lavoro si era rivelato un incubo, al quale gli investigatori della Squadra mobile hanno posto fine, arrestando due cittadini romeni di 34 e 29 anni.



La ragazza che ha denunciato tutto, invece, è stata temporaneamente collocata in una località protetta, in attesa delle formalità connesse al rientro in patria.

Venerdì 22 Giugno 2018



