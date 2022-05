A Priverno aperture sraordinarie per la "Notte dei musei"

Questa sera, sabato 14 maggio, al via a Priverno, nel museo archeologico di piazza Giovanni XIII, alla prima della “Notte dei Musei”, caratterizzata dall’apertura straordinaria delle sale in cui sono conservati gli antichissimi reperti (tra cui teste, busti e statue) dell’antica Privernum.

Prevista una kermesse speciale che vedrà all’opera la scultrice locale, Giovanna Campoli. Il museo che verrà aperto alle ore 19 fino alle 23 (ingresso appena un euro a persona), vedrà la presenza del pubblico locale e dei visitatori che potranno incontrare la scultrice privernate per conoscere i “segreti” e i “trucchi” in un “affascinante dialogo” che vedrà in primo luogo la pietra diventare figura dalle mani che modellano la storia.

All’incontro serale, realizzato, come spiegano la direttrice dei musei di Priverno, Margherita Cancellieri e l’archeologa Paola Rinnaudo, nel contesto del “Progetto Convivium” facente capo al Sistema Integrato Territoriale dei Monti Lepini, potranno partecipare adulti e minori accompagnati. Info e prenotazioni: 0773.912306 – 347.2330723.