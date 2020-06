Sorpresa ieri a Ponza per il primo matrimonio civile dell'anno sull'isola lunata. A convolare a nozze Francesca Di Carpegna Brivio, 40enne avvocatessa di Milano, neo mamma per la quarta volta, e Marzio Ciani, 45 anni di Roma, anche lui avvocato. Una coppia consolidata: quattro figli, la più piccola nata appena 20 giorni fa, la prima nel 2014 e in mezzo due maschietti. Ieri i loro bambini erano gli unici a non indossare la mascherina, il dispositivo di protezione individuale che il sindaco Francesco Ferraiuolo ha preteso per tutti gli invitati, sposi compresi, fino al termine della cerimonia. Quello di ieri, celebrato dal primo cittadino nella piazzetta davanti al Municipio, è stato per l'isola di Ponza anche il primo matrimonio post lockdown.



Una decina di sedie distanziate, non di più, per gli invitati ammessi. Ma l'applicazione delle misure anti-Covid, gestita dal personale dello Stato Civile del Comune di Ponza, non ha mortificato i simboli dello sposalizio. Bouquet di peonie e lisiantus per la sposa e addobbo floreale per la location a cura di Ofy wedding Flowers. Foto di rito scattate da Rossano Di Loreto. Perché Ponza per una coppia di affermati professionisti? «Perché è qui che abbiamo sempre portato i nostri bambini appena nati, siamo molto legati a questa isola», ha spiegato la sposa milanese che condivide con il padre dei suoi bambini, ormai suo marito, il domicilio a Roma. «Sono rimasto particolarmente colpito dal fatto che il nostro è stato per Ponza il primo matrimonio del 2020», ha detto lo sposo milanese orgoglioso del primato di questo anno tutto particolare.

Soddisfatto il sindaco Ferraiuolo per aver contribuito attivamente all'evento che ha reso speciale la ricorrenza: «Sono molto contento che i nostri ospiti apprezzano così tanto l'isola da sceglierla come luogo per celebrare il matrimonio». Dopo la presenza lo scorso week end del ministro Luigi Di Maio e della sua fidanzata Virginia Saba, questo fine settimana un'altra nota rosa sull'isola, iniziata venerdì sera da Enea per la rehearsal dinner e proseguita ieri con tanto di matrimonio e una doppia festa. Per il pranzo abbiamo affittato la motobarca il Fauno' ha raccontato lo sposo e con i nostri ospiti e i bambini siamo andati a fare il bagno in più punti attorno all'isola. Poi questa sera (ieri sera per chi legge, ndr) si va a cena al ristorante Acqua Pazza nella nuova sede aperta da pochi giorni. Ieri a Ponza non è arrivata molta gente dal continente , ma il matrimonio speciale è stato visto di buon auspicio.

