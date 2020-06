Virginia Saba

E' finita ieri la breve vacanza a Ponza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Rimasto affascinato dall'isola, dove ha soggiornato per tre giorni con la fidanzatae un'amica, è tornato ieri sul continente a bordo del traghetto Tetide di Laziomar, con la corsa per Formia delle 14 e 30. Ma non prima di aver preso un caffè con il sindacoal bar Gildo di piazza Gaetano Vitiello. Bellezza e semplicità. È racchiusa intorno a queste due parole la vacanza del ministro pentastellato sulla principale isola pontina. La bellezza è quella di Ponza riconosciuta dallo stesso Di Maio quale luogo incantevole dell'Italia dove trascorrere le proprie vacanze, come si nota nel suo unico post sul suo breve soggiorno pubblicato su Facebook. La semplicità, invece, è quella che gli isolani, e in particolare il primo cittadino, hanno riconosciuto al giovane ministro.«Sono rimasto colpito ha commentato Ferraiuolo - dalla sua semplicità. Molto cordiale e trasparente, lo si vede dagli occhi». Il sindaco lo ha omaggiato del libro Il racconto di Ponza, datato e divagato da lui scritto insieme a. «Il testo descrive la storia della nostra isola dalla preistoria al secondo dopoguerra spiega Ferraiuolo -, ed è stato un dono molto apprezzato. Il ministro mi ha rivolto diverse domande sulla storia dell'isola e dei suoi abitanti, incuriosito dall'origine campana degli antenati dei suoi abitanti. I primi insediamenti provenivano da Ischia, poi da Torre del Greco. E lui, da buon campano, ha apprezzato».Il ministro Di Maio e il sindaco Ferraiuolo, davanti a un caffè distanziato per le misure anti-Covid, hanno poi parlato di alcune questioni che riguardano l'attualità dell'isola, compresi i vari problemi. «Abbiamo affrontato la questione della necessità dell'ammodernamento della flotta della Laziomar ha raccontato il sindaco -, ma anche delle questioni relative al Pai, ilche interessa il territorio di Ponza per il 97% e che interferisce con le attività, prime fra tutte quelle della balneazione. Poi lui mi ha chiesto della situazione della spiaggia di. Ho avvertito con molto piacere il suo interessamento sincero alla nostra Ponza». Una Ponza che con il lungo ponte del 2 giugno ha inaugurato, con numeri incoraggianti, la difficile stagione estiva di convivenza con il Coronavirus. E la presenza del ministro è apparsa di buon auspicio.