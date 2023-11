Prima Categoria, il portiere Giuseppe Di Maio come Provedel: al 95' segna di testa il gol che vale il pareggio

Il portiere dello Scauri Marina (Prima Categoria girone H) Giuseppe Di Maio come Ivan Provedel in Lazio-Atletico Madrid di Champions League del 19 settembre. La categoria e il palcoscenico sono ovviamente diversi, ma domenica 26 novembre 2023 resterà una data da ricordare per il 38enne veterano formiano, che al minuto 95' ha realizzato con un preciso colpo di testa da bomber consumato la rete del definitivo 1-1 nel match interno del "Pirae" contro il fanalino di coda Morolo.

«Ho sempre trattato il mio sport con serietà, rispetto e convinzione. Oggi (ieri, ndr) da festeggiare c'è pochissimo, anzi nulla, perché un pareggio in casa acciuffato in extremis non può accontentarci, ma almeno posso dire a me stesso di aver realizzato un piccolo sogno che avevo da bambino e che ogni piccolo portierino che a 10 anni decide di mettersi i guanti ha dentro di sé». La dedica? «Alla mia compagna (Alessia) che mi viene sempre a vedere ogni partita e a mio padre, scomparso lo scorso 11 settembre... in questo periodo ogni volta che scendo in campo penso a lui».