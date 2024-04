Presi dopo l’aggressione a un 27enne: droga in casa

I Carabinieri della Stazione di Priverno, in collaborazione con l'unità cinofila antidroga di Roma Galeria, hanno sgominato un sodalizio criminale dedito ad aggressioni e spaccio di droga.

Un uomo di 45 anni e uno di 31, entrambi di Priverno, sono stati arrestati. Tutto ha inizio il 12 marzo scorso, quando i due aggressori, per futili motivi, hanno brutalmente picchiato un 27enne nell'abitazione del 45enne, colpendolo ripetutamente al capo e al viso.

Immediata la risposta dei Carabinieri che, a seguito di un decreto di perquisizione emesso dal Tribunale di Latina, hanno fatto irruzione nelle abitazioni dei due aggressori, una al centro del paese, mentre l'altra in periferia. Nella casa del 45enne, già ai domiciliari per maltrattamenti, i militari hanno rinvenuto un arsenale: due bilancini di precisione intrisi di cocaina, e 8 grammi di mannite, sostanza utilizzata per il taglio della droga.

Nell'abitazione del 31enne, invece, è stato trovato un altro bilancino di precisione, segno inequivocabile dell'attività di spaccio.

I due aggressori sono stati arrestati e portati in carcere con le accuse di lesioni personali e spaccio di droga.