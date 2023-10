Premiati i due militari che salvarono un uomo che rischiava di annegare nelle acque di Gaeta

Nell’aula consiliare del Comune di Gaetasi è tenuta, alla presenza del comandante della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta, colonnello Amedeo Antonucci, e del tenente colonnello Luca Tossini, Capo di Stato Maggiore del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, la cerimonia di consegna degli encomi al vice brigadiere Giovanni Vaudo e all'appuntato scelto QPS Maurizio Caso, per aver salvato una vita in mare, il 29 luglio scorso, sulla spiaggia di Serapo. In quella circostanza, venne prestato tempestivo e coraggioso soccorso, da parte dei due militari, ad un uomo privo di sensi e in gravi difficoltà nelle acque molto agitate antistanti il Lido Oriente.