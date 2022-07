Ponza, barca in fiamme davanti al Frontone. Paura tra i bagnanti. Il video

Paura a Ponza per l’incendio di un’imbarcazione a motore in rada davanti alla spiaggia del Frontone, affollatissima in queste ore. Il rogo è divampato intorno alle 15 di oggi, sprigionando una colonna di fumo nero visibilissima dal porto. Sono in corso le operazioni di spegnimento.

Incendio a Ponza, paura tra i bagnanti

Una motovedetta del Circomare e un’imbarcazione di Ciccio Nero, noto ormeggiatore e noleggiatore dell’isola, si prontamente partite dal porto per raggiungere il Frontone e prestare i primi interventi. Al momento non ci sono notizie sull’eventuale coinvolgimento di persone.