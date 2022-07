Ponza, incendio su uno yacht davanti alla spiaggia del Frontone: il video dell'incidente

A Ponza scoppia il panico per l’incendio di un’imbarcazione a motore in rada davanti alla spiaggia del Frontone, affollatissima in queste ore. Il rogo è divampato intorno alle 15 di oggi, sprigionando una colonna di fumo nero visibilissima dal porto. Concluse nel pomeriggio le operazioni di spegnimento, non risultano feriti.