Ponza, scritte minacciose su un mezzo dei carabinieri: denunciati tre giovani

Frasi minacciose per i carabinieri a Ponza, con una scritta su uno dei mezzi in uso ai militari che non lascia spazio a interpretazioni. E' "1312 che ha un significato preciso: si tratta della traslitterazione numerica della parola “Acab” (All cops are bastards che vuol dire tutti i poliziotti sono bastardi), usata soprattutto nelle frange estreme delle tifoserie calcistiche. Oggi il numero è utilizzato come simbolo dell’odio verso le forze dell’ordine.

Non un semplice atto vandalico, quindi. I militari hanno scoperto le scritte sui vetri della vettura nella giornata di ieri - 25 giugno - e sono riusciti ad individuare subito i presunti responsabili, che sono stati denunciati: si tratta di tre giovani accusati di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.



Il mezzo militare è in dotazione al nucleo subacqueo dei carabinieri di Roma.

