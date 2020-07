Aggredito a Ponza uno degli operatori della cooperativa barcaioli in servizio tra la spiaggia di Frontone e il porto. A picchiarlo alcuni ragazzi che aveva "richiamato" invitandoli a non tuffarsi dall'imbarcazione mentre stavano rientrando sull'isola. Alcuni di loro (foto sotto) si erano già gettati in mare - fra l'altro nel bacino portuale, correndo pericoli molto seri - altri sono stati fermati e per tutta risposta hanno preso a pugni il marinaio.

LEGGI ANCHE Ponza, notte di movida violenta: liti, botte e un ragazzo in coma etilico trasferito in eliambulanza

Una volta arrivati all'attracco l'uomo è stato soccorso dai sanitari dell'Ares 118 e sono intervenuti anche i carabinieri. I ragazzi, secondo alcuni testimoni, fanno parte di un gruppo do turisti romani che in questi giorni sta causando una serie di disagi sull'isola. E' fortissima la tensione e diversi residenti si dicono stufi della situazione che stanno vivendo. «Non ci interessa che dicono di essere figli di persone importanti, devono smetterla, non possiamo andare avanti in questo modo» è lo sfogo di alcuni operatori dell'isola.



Ultimo aggiornamento: 21:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA