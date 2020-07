Ponza, notte di movida violenta: liti, botte e un ragazzo in coma etilico trasferito in eliambulanza

Notte da dimenticare sull'isola di Ponza, come accade spesso in questo periodo. Scorribande di ragazzi, liti, botte e persino un giovane in coma etilico che si è accasciato in pieno centro e dopo i primi soccorsi è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina.

Si segnalano, fra l'altro, furti di ciclomotori che poi vengono abbandonati lungo la strada una volta usati. Super lavoro nella notte per le forze dell'ordine e il personale del poliambulatorio dell'isola.



