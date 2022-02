Pontinia, finisce fuori strada e si ribalta con l'auto in un canale: morto un 22enne

Incidente stradale nella tarda sera di ieri, giovedì 3 febbraio, nel territorio di Pontinia. A perdere la vita un ragazzo di 22 anni, originario di Fondi e residente a Terracina, che era alla guida della sua Nissan Juke. Il giovane stava percorrendo strada Sant'Isidoro ma ha improvvisamente perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. L'auto ha prima urtato un ponte in cemento e poi si è ribaltata finendo in un canale che costeggia la strada. Nessuno scampo per il giovane conducente. Il ragazzo è deceduto sul colpo. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri.